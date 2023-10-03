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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير فرج: انتصارات حرب أكتوبر المجيد حققها الشعب والجيش

اللواء سمير فرج المفكر
اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة لعام 1973 ميلادية، حققها الشعب والجيش، والشعب المصري خرج ورفض تنحي الرئيس جمال عبدالناصر، مضيفا أن الشعب المصري تحمل وتهجر المواطنين بسبب الحرب. 

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وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري تحمل ما تم في سنة سنوات، مقدما التحية للشعب المصري على كل ما يقدمه لمصر، ومصر تمرض ولكن لا تموت.

وأشار اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إلى أن كنت في غرفة العمليات أثناء حرب أكتوبر، مكنش حد مصدق أننا هنهجم إلى أن جاءت ساعة الصفر، والضربة الجوية كانت لها ضربة ثانية، ومحمد حسني مبارك له فضل في هذه الحرب.
 

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