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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج فيش جنائي مميكن 2023

فيش جنائي
فيش جنائي

يرغب المواطنون في عمل فيش جنائي 2023 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل السفر إلى الخارج أو في التقديم بالزظائف الخالية، وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي: 

صورة مقاس 4 * 6 

للأجانب المقيمين داخل البلاد 

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومي

أو جواز سفر ساري 

أو شهادة ميلاد للقاصرين

 بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي 2023

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية 

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

إدخال البيانات المطلوبة 

يتم الدفع إلكترونيا

إرساله في العنوان المحدد

 

استخراج فيش جنائي

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي: 

صورة مقاس 4 * 6 

للأجانب المقيمين داخل البلاد 

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومي

أو جواز سفر ساري 

أو شهادة ميلاد للقاصرين

 بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

مدة صلاحية الفيش الجنائي 

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي 

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

استخراج فيش جنائي استخراج فيش جنائي مستعجل رسوم استخراج فيش جنائي صحيفة الحالة الجنائية المميكنة مدة صلاحية الفيش الجنائي صحيفة الحالة الجنائية

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