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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يعلن عن تطور جديد في العلاقات مع مصر

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 عن تطورات جديدة بشأن استئناف العلاقات مع مصر.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن مصر وإيران قد توصلتا الى توافقات جيدة مؤخرا، بحسب ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وأشار "عبد اللهيان" لدى استقباله الضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية، إلى تحسن العلاقات بين مصر وإيران منوها إلى لقائه مع وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك والتوصل إلى توافقات جيدة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن تشهد العلاقات تحولا جيدا يعود بالنفع على الشعبين.

والتقى وزير الخارجية بنظيره الإيراني في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزير الخارجية الإيراني مصر حسين أمير عبداللهيان مصر وإيران العلاقات بين مصر وإيران وزير الخارجية سامح شكري

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