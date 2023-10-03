حضور كبير في ثاني أيام ورشة المخرج علي بدر خان بالإسكندرية السينمائي

أقيمت اليوم ثاني محاضرة من ورشة الإخراج سينمائي للمخرج الكبير على بدرخان، ضمن فعاليات الدورة 39 لـ مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر لها أن تختتم فعالياتها الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر.

ومن جانبهم أشادوا الشباب المشاركين بالورشة وأكدوا انهم استفادوا من الخبرات الكبيرة للمخرج علي بدرخان والمقرر ان تستمر فعالياتها حتي نهاية المهرجان.

جدير بالذكر ان فعاليات الدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت الاحد الماضي، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي .



يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .