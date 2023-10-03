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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طارق عبدالملاك ميخائيل رئيسا لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

صدى البلد

 أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقته على قيام الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل، بتسيير الأعمال كرئيسًا لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وفى السياق ذاته، تتقدم أسرة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بخالص التهانى القلبية الدكتور طارق عبدالملاك ميخائيل، لتوليه منصب رئيس الجامعة، متمنين دوام النجاح والتوفيق، آملين أن يسدد الله خطاه فيما هو قادم ويستكمل مسيرة نجاحه فى الجامعة منذ توليه منصب عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وحتى الآن.

تقلد ميخائيل عدة مناصب إدارية منها:
- وكيل كلية هندسة الطاقة لشئون التعليم والطلاب وقائم بعمل - رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية – كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 6-12-2009 الى 31-8-2012.


- رئيس قسم تكنولوجيا الميكانيكا – مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالأميرية- صندوق تطوير التعليم – رئاسة مجلس الوزراء- 1-9-2012 الى 16-7-2014.


- مدير مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالأميرية- صندوق تطوير التعليم – رئاسة مجلس الوزراء- 17-7-2014 حتى 31-8-2020.


- وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون الطلاب – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من 1-9-2020 الى 23 -12-2021. 


- قائم بعمل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من 24-12-2021 حتى تاريخه.

كما أنه صاحب خبرات كبيرة فى الصناعة وربطها بالتعليم التكنولوجى والأنشطة العلمية منها: 
- استشارى فى شركة فاين للمنتجات الورقية 2005 حتى 2006.

- استشارى فى شركة كارمن للمنتجات الورقية من 2008 حتى 2012.

- تولى أعمال التدريس والمراجعة الداخلية طبقًا لنظام جودة هيئة بيرسون البريطانية  بالمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بالأميرية من يناير 2012 حتى أغسطس 2020.

- مدير مشروع دراسة الجدوى لتشغيل الكيانات التكنولوجية وإنشاء مراكز التدريب المهنى ووضع البرامج التدريبية والممول من الحكومة الكورية من 2015 حتى 2017.

- تنظيم العديد من الدورات التدريبية فى نظم تشغيل وادارة كيانات التعليم التكنولوجى الدولية.

- تأسيس المعامل والورش بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. 

- تأسيس وحدة الجودة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وفقا للمعايير الدولية للتعليم التكنولوجى.

- تدريب العديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على نظم التعليم التكنولوجى الحديث وفقا للمعايير الدولية ووفقا لمنهجية الجدارات.

- تأسيس البرامج الدراسية (2+2) الآتية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع الجهات الصناعية المتخصصة ( برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة - برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية- برنامج تكنولوجيا انتاج ومعالجة ونقل البترول).

- أمين عام المؤتمر القومى الأول للتكنولوجيين فى مصر  10مايو 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

- عضو مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم – رئاسة مجلس الوزراء 2019.

- فوز مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالأميرية كأحد أحسن عشرة  مراكز للتعليم الفنى والتكنولوجى على مستوى القارة الأفريقية وقد تم التكريم من الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا فى أكتوبر عام 2015.

- الحصول على دورة تدريبية فى  كوريا الجنوبية على إدارة كيانات التعليم التكنولوجى  ITEC Policy Makers Training program in Egypt"" فى الفتره من 12-12- 2015 حتى 18-12-2015 .

-الحصول على دورة تدريبية فى  كوريا الجنوبية على ادارة كيانات التعليم التكنولوجى ITEC Managers Training program in Egypt"" فى الفتره من 11-7- 2016 حتى 22-7-2016.

- عضو اللجنة الاستشارية بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية. 

- عضو لجنة التأهيل لفحص المبادرات المقدمة لأكاديمية البحث العلمى.

- عضو اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات (جامعة أسوان) – قرار وزارى.

- مراجع لأوراق السياسات – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
الأشتراك فى عمل العديد من البروتوكولات فى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مع الجهات الصناعية والتعليمية المختلفة (المعهد الفنى للقوات المسلحة- معهد بحوث البترول المصرى- الهيئة المصرية العامة للبترول – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية – شركة فريش – غرفة اتحاد الصناعات المصرية - هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة...........).

- عضو لجنة القطاع التكنولوجى – المجلس الأعلى للجامعات المصرية (هيئة المكتب – مدير المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية- عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- حاصل على جوائز أحسن نشر علمى من جامعة أسوان فى 2015 و 2021.

- مراجع ومدرب دولى معتمد (AA 574228)  لهيئة بيرسون البريطانية للتعليم التكنولوجى PEARSON BTEC   على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وأوربا وقد تم عمل مراجعة /  Audit  واعتماد شهادات دوليه خلال السنوات الماضية فى الدول: الإمارات، المالديف، أوغندا، عمان، جورجيا، وتركيا.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدكتور طارق عبدالملاك جامعة القاهرة الجديدة

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