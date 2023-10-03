يبقي مش هيقول حاجة.. الرئيس السيسي يمازح أمل الحناوي بسبب وزير الصحة

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلامية أمل الحناوي، عندما قامت بإعطاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان 15 دقيقة فقط لاستعراض إنجازات الوزارة خلال مؤتمر حكاية وطن، ليرد الرئيس عليها قائلا "يبقي مش هيقول حاجة.. يا أستاذة أمل 15 دقيقة ايه.. اديله فرصة من فضلك".

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وقال في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن “أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الوطني ليختاروا من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين”.

وتابع الرئيس السيسي: يا رب أكون أنا أولى بها.. عايز أقول لكم إني عمري ما وعدت وعود ومقدرش أعمل، كل اللي هقوله، هفضل أشتغل وأشتغل وربنا اللي بيوفق.