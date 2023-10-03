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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هؤلاء ليسوا خونة.. إعلامي يوجه رسالة لمؤيدي الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الفترة الأخيرة هناك أحزاب وتكتلات سياسية خرجت وأعلنت عدم دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وإنهم سوف يدعمون شخصيات أخرى، مؤكدا أن هذا حقهم وذلك يؤكد على الديمقراطية وممارستها.

 

‏ووجه مصطفى شردي خلال برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، رسالة لمؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هؤلاء الأحزاب والقوى السياسية التي رفضت دعم ترشح الرئيس السيسي مرة أخرى ليسوا خونة ‏ولا يصح قول هذا الكلام عليهم وإنهم أحزاب ترى أن هناك شخصيات أخرى تستطيع أن تقدم الأفضل وهذا حقهم.

السيسي أحزاب تكتلات سياسية للانتخابات الرئاسية الحياه اليوم

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