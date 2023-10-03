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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية تضع خطة لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والمناطق الحيوية

استعدادا للأمطار
استعدادا للأمطار

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة مستمرة حيث تتضمن هذه الإجراءات تنفيذ محاكاة علي الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

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الدقهلية تضع خطة لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والمناطق الحيوية

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تابع "مختار" جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة نمي التمديد في تنفيذ محاكاة التصدي لاحتمالية تواجد تجمعات المياه ببعض المناطق وأعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.
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وأوضح سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة نمي التمديد أنه تم متابعة تنفيذ محاكاة على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة تنفيذ خطة لاستقبال فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول بالانتهاء من مراجعه غرف تصريف مياه الأمطار وتسليك البالوعات ومراجعة أعمدة الكهرباء بالمدينة والقرى وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين وكذا تدريب العاملين في منظومة التصدي لتجمعات الأمطار استعدادا لمواجهة مخاطر الطقس حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

جدير بالذكر أن "محافظ الدقهلية" عقد عدة اجتماعات "لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستعراض ومناقشة الاستعدادات لمواجهة احتمالية أخطار هطول أمطار غزيرة.

أكد "مختار" خلال هذه الاجتماعات بضرورة تطبيق نموذج محاكاة علي الطبيعية للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار والتأكد من عمل التطهير اللازم لكافة البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء.

وأشار المحافظ  إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار.

استقبال فصل الشتاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل غرفة عمليات هطول أمطار غزيرة جهود مكثفة فصل الشتاء نطاق المحافظة

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