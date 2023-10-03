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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لافت.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة

صفاء سلطان
صفاء سلطان

شاركت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، جمهورها بصورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "صفاء سلطان" في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية فستان باللون الأسود، منقوش بالورد اللامعة دون اكمام، واعتمدت في إطلالتها على تسريحة شعر منسدل على الكتف، ومكياج هادئ يظهر جمالها.

يذكر ان آخر أعمال صفاء سلطان مشاركتها في المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ"، الذي تدور أحداثه  في أكثر من قالب مختلف في حارة العطارين بعد هروب عتاب من المنطقة بعدما اتهمها أشقائها في قضية شرف وتتغير حياتها رأسًا على عقب، وأخر يُدعى فوزان مستعد أن يبيع أغلى ما لديه لكي يُبسط نفوذه على الحارة، وهو ﺇﺧﺮاﺝ: سيف الدين السبيعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي وجيه، ويامن حجلي، وشارك في بطولته: عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، شكران مرتجى.

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٠١٥

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