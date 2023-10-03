رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بقصر الثقافة

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد الـ 50، بقصر ثقافة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.



وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة بالذكرى 50 لنصر أكتوبر، مؤكدا أن ذلك اليوم أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا قويا يحميها، كما تقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وقياداتها داعيا المولى -عز وجل- أن يسدد خطاهم لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم.

قال رئيس الجامعة، إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر إلهام خلال مسيرة العطاء ومثال حي للتضحية من أجل رفعة الوطن مؤكدا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ مع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة بدور القوات المسلحة، حيث إن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائما وفاءهم للمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها، متمسكين بالمبادئ والقيم العريقة التي تحفظ للأمة المصرية قوتها وتماسكها وشموخ إرادتها الوطنية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ الجيش المصري ويؤيد خطاه لما فيه الخير والرخاء لشعبنا العظيم.