عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بقصر الثقافة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد الـ 50، بقصر ثقافة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ احتفالا بذكرى أكتوبر وتجديد العهد مع السيسي .. صور


وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة بالذكرى 50 لنصر أكتوبر، مؤكدا أن ذلك اليوم أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا قويا يحميها، كما تقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وقياداتها داعيا المولى -عز وجل-  أن يسدد خطاهم لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم.

قال رئيس الجامعة، إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر إلهام خلال مسيرة العطاء ومثال حي للتضحية من أجل رفعة الوطن مؤكدا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ مع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة بدور القوات المسلحة، حيث إن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائما وفاءهم للمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها، متمسكين بالمبادئ والقيم العريقة التي تحفظ للأمة المصرية قوتها وتماسكها وشموخ إرادتها الوطنية، داعيا المولى -عز وجل-  أن يحفظ الجيش المصري ويؤيد خطاه لما فيه الخير والرخاء لشعبنا العظيم.

الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر أكتوبر المجيد أعضاء مجلس النواب الدكتور عبد الرازق دسوقي القيادات الشعبية القوات المسلحة الباسلة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد رئيس جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

أحمد جلو منسقا عاما لحملة شباب الجمهورية

ضبط 37 شيكارة دقيق مدعم و5 أطنان سكر بحملة تموينية بكفر الشيخ

إهداء درع المصالح الحكومية لوكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويختبر الطلاب في الفصول.. صور

مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ احتفالا بذكرى أكتوبر وتجديد العهد مع السيسي .. صور

شماريخ وألعاب نارية.. محمد نور يشعل حفل تأييد الرئيس السيسي بكفر الشيخ|صور

لافتات وأعلام مصر.. الآلاف يشاركون في احتفالات تأييد الرئيس السيسي بكفر الشيخ|صور

«بيطري كفر الشيخ» تنظم قافلة بيطرية مجانية بمدينة بيلا .. الأربعاء

ترشيحاتنا

صلاح عبد الله يكشف سبب رفضه دخول ابنته «دنيا» مجال التمثيل |فيديو

دعاء واحد قبل النوم يجعل الملائكة تدعو لك حتى تستيقظ

استخدم كلبه في مشاجرة.. اليوم محاكمة شاب أحدث عاهة مستديمة لجاره

خطوات لصيانة بطارية السيارات قبل فصل الشتاء

كيفية إخفاء قنوات واتساب WhatsApp للأندرويد والآيفون

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. جوري بكر تستعرض أناقتها| شاهد

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

صحي.. طريقة عمل عصير الاْفوكادو

آلفين توفلر.. ذكرى رحيل الرجل الذي تجاوز حدود زمانه وتنبأ بمستقبل البشرية

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ