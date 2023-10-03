عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا والاتحاد
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا قد تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2030.

وفي مقابلة مع مجلة “شبيجل” الألمانية، قال ميشيل: "يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030 إذا قام الجانبان بواجبهما".

وأضاف أنه “يتعين على أوكرانيا والدول المرشحة الأخرى تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد والامتثال للمتطلبات القانونية".

واعترف رئيس المجلس الأوروبي، بأن هذه لن تكون عملية سهلة لكل من الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة.

وقال ميتشيل: "دول غرب البلقان، على سبيل المثال، تنتظر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما، ونفوذ روسيا والصين يتنامى هناك".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن مسؤولو الاتحاد الأوروبي يستعدون لبدء المفاوضات مع أوكرانيا حول انضمامها إلى الكتلة، وسيتم الإعلان عن ذلك في ديسمبر.

أنشأها نابليون ثم هتلر وأخيرا ستالين.. روسيا تسترجع الإرث السوفيتي بتنظيم "كتائب العقاب" في حرب أوكرانيا |تعرف عليها

الاتحاد الأوروبي يستعد لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة

وأوضحت “بوليتيكو” أن زعماء الاتحاد الأوروبي يستعدون لإعطاء كييف الضوء الأخضر لبدء مفاوضات رسمية بشأن الانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة بحلول نهاية العام.

ولفتت إلي أنه” من المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية "تقريرًا مرحليًا" حول مدى استيفاء أوكرانيا وغيرها من المتقدمين للعضوية لشروط الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الكتلة”.

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

طائرات التحالف الدولي تخترق الأجواء السورية 9 مرات خلال يوم

نبأ سار.. الخزانة الأمريكية تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

بسبب خلاف إعلامي.. إجراء عاجل من روسيا ضد مولدوفا

معاداة السامية.. إسرائيل تدخل على خط أزمة تكريم الجندي النازي في كندا

بسبب منشور مهين.. قاضي أمريكي يوبخ ترامب

تخدم 90 مليون مواطن.. سيمنز تعلن عن أكبر صفقة في تاريخها بـ مصر

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على مقترح الأمم المتحدة بشأن ليبيا

الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يفشلون في وقف التصويت على قرار عزل مكارثي

ترشيحاتنا

صلاح عبد الله يكشف سبب رفضه دخول ابنته «دنيا» مجال التمثيل |فيديو

دعاء واحد قبل النوم يجعل الملائكة تدعو لك حتى تستيقظ

استخدم كلبه في مشاجرة.. اليوم محاكمة شاب أحدث عاهة مستديمة لجاره

خطوات لصيانة بطارية السيارات قبل فصل الشتاء

كيفية إخفاء قنوات واتساب WhatsApp للأندرويد والآيفون

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. جوري بكر تستعرض أناقتها| شاهد

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

صحي.. طريقة عمل عصير الاْفوكادو

آلفين توفلر.. ذكرى رحيل الرجل الذي تجاوز حدود زمانه وتنبأ بمستقبل البشرية

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ