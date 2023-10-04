تهنئة السيسي للمصريين بذكرى نصر أكتوبر واجتماعه بــ"الأعلى للقوات المسلحة" يتصدران اهتمامات الصحف

تصدرت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر واجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان السيسي: الشعب يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة، لحماية الوطن، وصون مقدساته، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال ترؤس الرئيس السيسي، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكدت أن الرئيس قدم، في بداية الاجتماع، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة، احتفالا بتلك المناسبة الوطنية.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الجديد، ذكرت صحيفة الأهرام، أن مجلس الشيوخ افتتح أمس دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الأول.

وأضافت الصحيفة، وفي كلمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، بمناسبة الافتتاح، التي ألقاها نيابة عنه المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، وجه التهنئة للأعضاء بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الجديد، ودعاهم لبذل مزيد من الجهد الممزوج بفكركم الثاقب المخلص، في أداء رسالة المجلس الدستورية، استمرارا لمسيرة الإنجاز التي حققها المجلس خلال أدوار انعقاده السابقة.

وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، نجد أنها تقول تحت عنوان/مبادرة جماعية..لخفض أسعار السلع الأساسية عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.

ولفتت إلى أنه خلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.

وفي نفس السياق، أوضحت صحيفةالجمهورية تحت عنوان الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه رافق الرئيس السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر..لافتة إلى أن الموسيقى العسكرية عزفت سلام الشهيد، في تقليد عسكري أصيل، وفاء لشهداء مصر الأبرار.

وتحت عنوان شكري: ملتزمون بالحيادية والشفافية ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الخارجية سامح شكري، استقبل المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وتناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، وفقاً للقواعد والضوابط والقرارات المُنظمّة التي تضعها الهيئة الوطنية.

ونقلت "الأخبار" تأكيد شكري حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوةً بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على مُمارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمُشاركة في هذا الاستحقاق المهام.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ألقى مُحاضرة بمقر الوزارة للسُفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة القادمة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.

واقتصاديا وتحت عنوان /صنع في مصر.. أول مصنع لإكسسوارات المحمول المحمول بالشرق الأوسط وإفريقيا، أوضحت صحيفة "الأخبار" أن المصنع يعد أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء wearables من الساعات الذكية smartwatch وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها من خلال تشغيل 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات، بطاقة إنتاجية 3000 قطعة يومياً لخط الإنتاج الواحد بإجمالي استثمارات 25 مليون جنيه، وذلك بأيادي 65 عاملا مصريا مدربا على أحدث تقنيات التصنيع، مستهدفاً توفير أكثر من 150 فرصة عمل في مراحل إنتاجية مستقبلية.

ونقلت الصحيفة توضيح رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، أن المصنع يقوم بتصنيع كافة إكسسوارات شركة Transsion Holding الصينية العملاقة، وهي واحدة من أربع شركات على مستوى الصين، وضمن كبرى 6 شركات عالمية في تصنيع الهاتف المحمول وإكسسواراته وأكبر شركة لها حصة سوقية في قارة إفريقيا في مبيعات الهواتف المحمولة وإكسسواراتها.

