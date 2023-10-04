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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجل الميزان أكثر أنوثة من السيدات خلال هذه الفترة.. خبيرة أبراج توضح

أبراج
أبراج

قالت جولي علي، متخصصة في العلوم الإنسانية والفلك والأبراج، إن كل برج يكون له مفاتيح، وإن السيدة تكون غير الرجل، ونحن نتحدث الآن عن برج الميزان في بداية شهر جديد.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 أكتوبر 2023: ارتفع فوق الصعاب

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متخصصة بعلم الفلك تحذر أصحاب برج الميزان من اتخاذ قرارات.. اعرف السبب

وأضافت متخصصة بالعلوم الإنسانية والفلك والأبراج، خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن الرجل من مواليد برج الميزان يكون أكثر أنوثة منه عن الرجولة، بعكس سيدة الميزان.

ولفتت إلى أنها تقصد بالأنوثة، “المشاعر، والرومانسية، والحب، والورد، والموسيقي”، فرجل الميزان يكون رومانسيا، بعكس سيدة الميزان، التي تكون حازمة وجادة. 

وأشارت إلى أنها تتحدث من جانب المشاعر والتعامل والعاطفة بين الرجل والست.

الأبراج الفلك جولي علي ست الستات صدى البلد دينا رامز برج الميزان

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