رجل الميزان أكثر أنوثة من السيدات خلال هذه الفترة.. خبيرة أبراج توضح

قالت جولي علي، متخصصة في العلوم الإنسانية والفلك والأبراج، إن كل برج يكون له مفاتيح، وإن السيدة تكون غير الرجل، ونحن نتحدث الآن عن برج الميزان في بداية شهر جديد.

وأضافت متخصصة بالعلوم الإنسانية والفلك والأبراج، خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن الرجل من مواليد برج الميزان يكون أكثر أنوثة منه عن الرجولة، بعكس سيدة الميزان.

ولفتت إلى أنها تقصد بالأنوثة، “المشاعر، والرومانسية، والحب، والورد، والموسيقي”، فرجل الميزان يكون رومانسيا، بعكس سيدة الميزان، التي تكون حازمة وجادة.

وأشارت إلى أنها تتحدث من جانب المشاعر والتعامل والعاطفة بين الرجل والست.