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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل أفريقية النواب: قرار السيسي بالترشح في الإنتخابات المقبلة ضرورة وطن

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أعرب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن سعادته الغامرة باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء الملايين من الشعب المصري وإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، معتبراً استجابة الرئيس السيسي لصوت الشعب والملايين الذين طالبوه بالترشح بمثابة احترام وتقدير كبيرين لإرادة المصريين.

كما اعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم  أن ماحدث من خروج المصريين بالملايين فى ميادين مصر الرئيس بمثابة رد جميل للقيادة السياسية التى حافظت على أمن واستقرار مصر فى ظروف اقليمية ودولية بالغة الخطورة والتعقيد ، مؤكداً أن المصريين يثقون ثقة تامة ومطلقة فى قدرة الرئيس على استكمال مسيرة بناء وانطلاق الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي بدأها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

 

وأكد الدكتور محمد سليم، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 هو ضرورة وطنية تقتضيها الظروف التي تشهدها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الصعبة وتخفيف أثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وللحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، موجهاً الشكر والتحية للمصريين الذين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية.

الرئيس السيسي الشعب المصري الجمهورية الجديدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة القيادة السياسية

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