الإسكان تعلن افتتاح أول مدرسة رسمية للغات بمدينة العلمين الجديدة

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن أنه تم افتتاح مدرسة " العلمين الجديدة الرسمية للغات" بحي الإسكان المتميز، سعة 28 فصلاً بمراحل تعليمية مختلفة (رياض الأطفال - ابتدائي - إعدادي -ثانوي)، والتي تعد أول مدرسة يتم تشغيلها بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن مدرسة العلمين الجديدة الرسمية للغات قد فتحت باب التقديم لقبول دفعة جديدة من طلاب مرحلة رياض الأطفال للالتحاق بالعام الدراسي 2024/2023، من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أميرة خليل، مديرة المدرسة أن التقديم متاح حالياً لمرحلة رياض الأطفال فقط للالتحاق بمدرسة العلمين الجديدة الرسمية لغات، من خلال زيارة ولي الأمر المدرسة، وتقديم ولي الأمر أوراق التحاق التلميذ للمدرسة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم بيع 7 محال تجارية وصيدلية بجلسة للمزاد العلني بالسوق التجارية بمشروع إسكان جنة بالمنطقة الأولى، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وجهاز المدينة وشرطة التعمير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات للسكان.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المحال المباعة تنوعت أنشطتها بين ( سوبر ماركت - مطعم - مجمدات - مطعم أسماك - خضراوات وفاكهة – كافتيريا – صيدلية ..وغير ذلك).