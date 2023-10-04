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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على آخر مستجدات طلب الولاية التعليمية

مشكلات اسرية
مشكلات اسرية

صدرت مستجدات جديدة من المحكمة في طلب الولاية التعليمية، وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد” آخر تلك المستجدات.

 

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مستجدات طلب الولاية التعليمية

يقول محمد أحمد فؤاد المحامي المتخصص في شئون الأسرة أننا نقوم بالتقدم بطلب الولاية التعليمية خلال يوم أو يومين ونستلمه خلال 3 أو 4 أيام على الأكثر ولكن هناك مستجدات في طلب الولاية التعليمية، أولًا يتم طلب الاستعلام عن دخل الزوج من خلال تحريات القسم وثانيًا يتم إعطاء الأمر مع تحديد نوع التعليم سواء خاص أو حكومي وثالثًا يتم الإعلان في خلال 30 يوم من صدوره وإلا يعتبر كأن لم يكن والتظلم عليه في خلال 10 أيام من الإعلان.

المحامي محمد أحمد فؤاد

وأكد على ذلك القرار لإجراء واحد فقط وليس بشكل عام لأن المدارس أخذة تعليمات بأنه إجراء واحد وفي حالة النقل لمدرسة أخرى يتم التقدم بطلب ولاية تعليمية جديد، والولاية التعليمية هي إدارة شؤون الصغير من الناحية التعليمية، وذلك قبل بلوغ الصغير لسن الـ15 سنة، وهدفها الاهتمام بالمستقبل الدراسي، واختيار نوع التعليم والمستوى الذي يتعلم به، وجميع الأمور المتعلقة بالطفل ودراسته، ومن الطبيعي أن تولي الشؤون التعليمية تكون من حق الأب حال عدم وجود أي خلافات زوجية.

 

وفي حال وجود خلافات تكون الولاية من حق الأم، وذلك بشرط إثبات نزاع قضائي بين الأب والأم، وأن تحصل الأم على الصيغة التنفيذية في الولاية التعليمية لأطفالها خلال أسبوع، وتقوم المدرسة بتنفيذ القرار، وحال عدم تنفيذه يحيل المسؤولين عن الرفض، أمام المسئولية القانونية.

 

ووفقًا للمادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لـسنة 199، المعدل بالقانون 126 لـسنة 2008، نص على أن «تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، ووقت الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيًا من ذوي الشأن طلبًا إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره في الأمر دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية».

 

والأوراق المطلوبة للولاية التعليمية هي : تقديم قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، ولم يحدث بينهما طلاق، وأما إذا تم الطلاق يتم تقديم قسيمة الطلاق، وتقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للأم، وتقديم بيان القيد في المدرسة، وعمل توكيل قضائي للمحامي المختص.

 

أما بالنسبة لإجراءات الحصول على الولاية التعليمية للأم: تودع الأوراق في قلم المحكمة، ويتم تحديد الجلسة الأولى، وذلك بعد دفع الرسوم، وتكون غالبًا بعد أسبوع من تسديد الرسوم المطلوبة، والولاية التعليمية تظل من حق الأم بعد الطلاق قبله، ففي الحالتين حتى نهاية سن الحضانة للصغار، وفي حالات زواج الأم وفاتها، تنتقل لغيرها، من الأم للجدة أو العمة أو الخالة.

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