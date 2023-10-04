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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة، في تهنئته: إن حرب أكتوبر المجيدة، أعادت لمصر وللأمة العربية عزتها وكرامتها بين الأمم، وضحى فيها شهداءنا الأبرار بأرواحهم؛ من أجل رفعة الوطن، ورووا بدمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة؛ لتحريرها من المغتصب، رحمهم الله رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته.

وأضاف: “سائلين المولى- عز وجل- أن يديم على مصرنا الحبيبة، الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي.. وكل عام وأنتم بخير”.

قضايا الدولة الرئيس السيسي القوات المسلحة نصر أكتوبر 1973 احتفالات اكتوبر

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