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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار لـ الجمعة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الجو خريفي، وأن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة، وردًا على سؤال :" الناس تستمع بالإجازة الأسبوعية من المدارس" فقالت الجو مميز، وحو المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فرص سقوط الأمطار ستكون مستمرة حتي يوم الجمعة المقبلة، ولكن بعد ذلك لن يكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار.

 
وقد قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث مزيد من الانخفاض في قيم الحرارة وتزيد بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر: "أجواء لطيفة جدا في معظم محافظات الجمهورية، ومع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة نتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار وتختلف كمياتها من محافظة لأخرى، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "كلما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت كميات الأمطار أقل وستكون خفيفة في بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من القناة، ومجمل الأمطار لن تكون مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية".
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 23

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 22

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 23

نخل 28 20

كاترين 28 18

الطور 32 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 28 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 21

السلوم 27 19

سيوة 29 18

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 26

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 33 25

الفيوم 31 23

بني سويف 31 23

المنيا 32 22

أسيوط 32 22

سوهاج 33 24

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 24

أبوسمبل 38 26

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الجو خريفي درجات الحرارة الامطار سقوط الأمطار فرص سقوط الأمطار

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