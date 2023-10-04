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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غيامة بالجو| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء المواطنين.. فيديو

عواصف
عواصف

ردت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على سؤال:  “لماذا تتعرض البلاد لـ غيامة في الجو “الجو غامق” خلال هذه الفترة وهناك سحب منخفضة” وقال “إن البلاد تتأثر بـ امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا”.

منخفض جوي يحجب الشمس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنخفض الجوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وأن ذلك يجب الشمس، وأن هناك رياح قادمة من أوروبا.

وأشارت إلى أن البلاد ستتعرض لـ أمطار بين متوسطة لـ خفيفة ، وأن الأمطار ستختلف من محافظة لـ آخري، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية.

وتشهد الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن حالة الجو، وكل يوم هناك تفاصيل جديدة بشأن الحالة الجوية، فاليوم الواحد قد يشهد أكثر من متغير في الأحوال الجوية، وذلك بسبب تأثر مصر بالتغيرات المناخية.

وخلال الفترة الماضية تشهد البلاد عواصف رملية وترابية، تحدث لأول مرة، وأيضًا هناك أمطار في عز ارتفاع درجات الحرارة، وهيئة الأرصاد قالت على الجو الذي يشهد أمطار، وقت ارتفاع درجات الحرارة، يسمى جو مرض.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن الشتاء المقبل، سيكون أكثر صعوبة من الشتاء الماضي، وأيضًا الصيف المقبل، ولذلك أصبحت هيئة الأرصاد توجه تحذيرات بشكل مستمر من التغير في الأحوال الجوية.

وفي هذا التقرير نستعرض حالة الجو خلال الساعات الحالية:

تفاصيل حالة الجو اليوم الأربعاء

 وكشفت هيئة الأرصاد أن طقس الأربعاء سيكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، والصعيد، لطيف ليلا على أغلي الأنحاء، وأن هناك تكون شبورة مائية في الساعات الصباحية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من السير بـ سرعات عالية بالسيارات، فترة تكون الشبورة المائية، بالمناطق القريبة من الزراعات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 23

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 22

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 23

نخل 28 20

كاترين 28 18

الطور 32 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 28 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 21

السلوم 27 19

سيوة 29 18

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 26

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 33 25

الفيوم 31 23

بني سويف 31 23

المنيا 32 22

أسيوط 32 22

سوهاج 33 24

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 24

أبوسمبل 38 26

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية المنخفض الجوي النشرات الجوية الاحوال الجوية عواصف رملية وترابية درجات الحرارة

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