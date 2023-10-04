كوستاس فيرس: تأثرت بأفلام يوسف شاهين وحسن الأمام وأحلم بفيلم "كوبري الليمون".. صور

أقيم صباح اليوم ندوة تكريم الفنان اليوناني من أصل مصري كوستاس فيرس والتي أدارها الناقد عصام زكريا بحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة والفنانة منال سلامة وعدد من النقاد والاعلاميين .



في البداية تحدث فيرس عن أصوله المصرية قائلا: أنا انتمي لأربع دول فوالدي لبناني وامي قبرصية وعشت طفولتي وصبايا في مصر حتي أصبح عمري ٢٢سنة بعدها سافرت لليونان ورغم ذلك اعتز جدا بسنوات عمري التي عشتها في مصر ولدي فيها أجمل ذكريات وانا في طفولتي وصبايا عملت ككومبارس في عدد من الأفلام المصرية بداية من "غرام وانتقام" مع اسمهان و"ايامنا الحلوة "و "فاطمة وماريكا وراشيل "و"باب الحديد" أيضا كنت أعمل في الأوبرا المصرية القديمة وشاركت في العديد من الأعمال العالمية منها أوبرا عايدة .



وخلال هذه الفترة كان في مصر يونانيين يعملون في السينما المصرية أبرزهم نيللي مظلوم واندريا رايدر .

وأشار كوستاس أنه في أفلامه كان متأثر بالسينما المصرية أكثر من السينما الأوربية ويعتبر يوسف شاهين وحسن الإمام وصلاح ابوسف من اكثرالمخرجين المصريين الذين تأثر بهم في مشواره مؤكدا أن السينما المصرية تتميز عن الأوربية بأنها تجمع القلب والروح والعقل .

وعن أكثر الاغاني المصريه القديمة التي أحبها كوستاس قال :اعشق اسمهان وأغنية امتي هتعرف امتي والدي كان يحبها وأيضا احب اغاني سيد درويش وام كلثوم كما كنت اعشق المسحراتي .

وتحدث كوستاس عن حلمه بتقديم فيلم مصري يوناني بعنوان "كوبري الليمون " وهو عن ذكرياته في فترة الأربعينات التي عاشها في شبرا ومنطقة كوبري الليمون وهو ٤٥ في المئه ناطق باليوناني و٤٥في المئه ناطق بالمصري و١٠في المئه ناطق باللغات الأخري التي كانت تعيش في مصر فترة الأربعينات سواء الإنجليز أو الفرنسيين وختم كوستاس ندوة تكريمه بغناء اغنية "سالمة يا سلامة _رحنا وجينا بالسلامة.