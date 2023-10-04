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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أموال بالملايين.. قرار عاجل في معارضات محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري

صدى البلد

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم الأربعاء، جلسة معارضة محمود عبد الشافي، صاحب شركة “بيتك بإيدك”؛ لجلسة 19 أكتوبر؛ لضم المفردات.

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وحضر جلسة اليوم، عدد من المجني عليهم، والدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبد الشافي.

يذكر أن المتهم قد صدر في حقه- بتاريخ 25/2/2021- حكما، في القضية رقم 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، بالحبس غيابيا 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وقد صدر ضده قرار من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية .

جاء في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبد الشافي ورؤوف عبد الشافي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين، وجاء أن المتهمين قاموا بالتوصل الى الاستيلاء على الأموال بالملايين بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات غير المملوكة لهم، والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء، مع إنشاء وإدارة وإستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وقد تم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب. 

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