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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أنيق .. الممثلة التركية توبا تخطف الأنظار من باريس

إطلالة توبا بويوكستون
إطلالة توبا بويوكستون في اسبوع الموضة بباريس

شاركت الممثلة التركية توبا بويوكستون ، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في اسبوع الموضة بباريس من عرض ازياء فالنتينو، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة ورقيقة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة توبا بويوكستون في اسبوع الموضة بباريس

 

وتألقت توبا بويوكستون بفستان ناعم ورقيق قصير باللون الأبيض وباكمام طويلة ومفتوحة، وكان الفستان مطرز في منطقة الصدر والأكتاف، وقد أختارت عليه حذاء باللون الفضي وباربطه إلى الاعلى على ساقيها، وحقيبة من الجلد باللون الابيض.

 

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وتركت توبا بويوكستون، شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت توبا بويوكستون، إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت احمر شفاه باللون الكشميري ، مع الكحل الاسود، والماسكرا بنفس اللون، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف توبا بويوكستون، في إرتداء الإكسسورات، فقد أكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

توبا بويوكستون
توبا بويوكستون
هوبا إطلالة توبا توبا بويوكستون اسبوع الموضة بباريس عرض ازياء فالنتينو

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