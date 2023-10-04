عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم الجمل: نشكر السيسي لاستجابته لمناشدة عمال مصر والترشح للرئاسة

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

‏قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ‏نحن ‏ناشدنا ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل كنقابة وكاتحاد ‏للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ايمانا منا ‏بالدور الكبير الذي قام به خلال الفترة الماضية على مستوى المشروعات والبنية التحتية وعلاقات مصر الدولية ونشكر الرئيس السيسي لاستجابته للمناشدة والترشح للرئاسة.

 

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، نحن ‏كقطاع التشييد كنا محظوظون ‏خلال المرحلة الماضية بحجم المشروعات الكثيرة التي تمت في مصر ‏وكلها كانت إنشاءات وبنيه تحتيه شارك فيها عمالنا بشكل كبير جدا ‏ونحن قطاع ‏يقال عنه ‏قاطرة التنمية ‏في أي مجتمع.

السيسي عبد المنعم الجمل لعاملين بالبناء والأخشاب الانتخابات الرئاسية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

إثارة في الأهلي| ورطة تمديد عقود الشناوي وعبدالمنعم.. وعقوبات بانتظار الأحمر فى دوري السوبر

ترشيحاتنا

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

هل سجود السهو واجب في صلاة النوافل.. اعرف الموقف الشرعي

أصله عربي.. من هو منجي باوندي الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

أوباما يعود للتشكيل الأساسي للزمالك أمام البنك الأهلي

منتخب مصر للصم يخسر من اليابان 4-1 بنصف نهائي كأس العالم

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب السمنة.. تأثير خطير على النساء في فترة انقطاع الطمث

بفستان أنيق .. الممثلة التركية توبا تخطف الأنظار من باريس

ماري كوري.. امرأة حصلت على جائزة نوبل مرتين وماتت بسبب أبحاثها

نوبل تحتفي بالعالم المصري أحمد زويل يوم إعلان جائزة الكيمياء 2023..ماذا كتبت؟

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ