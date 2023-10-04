عبد المنعم الجمل: نشكر السيسي لاستجابته لمناشدة عمال مصر والترشح للرئاسة

‏قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ‏نحن ‏ناشدنا ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل كنقابة وكاتحاد ‏للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ايمانا منا ‏بالدور الكبير الذي قام به خلال الفترة الماضية على مستوى المشروعات والبنية التحتية وعلاقات مصر الدولية ونشكر الرئيس السيسي لاستجابته للمناشدة والترشح للرئاسة.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، نحن ‏كقطاع التشييد كنا محظوظون ‏خلال المرحلة الماضية بحجم المشروعات الكثيرة التي تمت في مصر ‏وكلها كانت إنشاءات وبنيه تحتيه شارك فيها عمالنا بشكل كبير جدا ‏ونحن قطاع ‏يقال عنه ‏قاطرة التنمية ‏في أي مجتمع.