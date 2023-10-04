عبد المنعم الجمل: نشكر السيسي لاستجابته لمناشدة عمال مصر والترشح للرئاسة

قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نحن ناشدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل كنقابة وكاتحاد للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ايمانا منا بالدور الكبير الذي قام به خلال الفترة الماضية على مستوى المشروعات والبنية التحتية وعلاقات مصر الدولية ونشكر الرئيس السيسي لاستجابته للمناشدة والترشح للرئاسة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، نحن كقطاع التشييد كنا محظوظون خلال المرحلة الماضية بحجم المشروعات الكثيرة التي تمت في مصر وكلها كانت إنشاءات وبنيه تحتيه شارك فيها عمالنا بشكل كبير جدا ونحن قطاع يقال عنه قاطرة التنمية في أي مجتمع.