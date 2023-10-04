التيار الإصلاحي الحر يهنئ المصريين بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ التيار الإصلاحي الحر جموع المصريين بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة التي تحل ذكراها الخمسين هذا العام.

وبعث التيار بأسمى التهاني والمباركات للقوات المسلحة المصرية، درع الوطن وسيف الكرامة الذي سطروا بأرواحهم ودمائهم معركة التحرير وإعادة الأرض وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

كما هنأ التيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بذكرى هذا الانتصار التاريخي العظيم.

وتقدم التيار بكل امتنان وفخر بأسمى آيات الشكر والعرفان لأرواح شهداء أكتوبر ولجميع المصابين والمحاربين الذين استعادوا الأرض والكرامة ولقنوا العدو دروسا لا تزال العسكرية العالمية تتعلم منها.

ودعا التيار جموع الشعب المصري إلى استلهام الدروس والعبر من ذلك الانتصار التاريخي وإلى التحلي دائما بروح العزة والكرامة ونحن نعيش معركة العبور نحو مستقبل أرحب في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.