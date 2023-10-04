سيدة أمريكية تتخلص من رضيعها بمادة مخدرة لتحصل على قيلولة.. تفاصيل

عرضت قناة العربية، تقرير فيديو بعنوان :" جرائم هزت الكوكب | قتلت رضيعها بمادة مخدرة لتحصل على قيلولة".

وجاء في التقرير أن هناك سيدة أرادت تنويم طفلها الرضيع، لكنها بدلا من ذلك قامت بقتله.

وكشفت القناة أن هذه القصة حزينة، ومأساوية جرت أحداثها، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت القناة، أن الأم تبلغ من العمر 17 عامًا، وأنها أرادت أن تنام لبعض الوقت " قيلولة "، دون أن يزعجها طفلها، الذي لم يبلغ 9 أشهر.

وكشفت القناة أن الأم وضعت للطفل جرعة مخدرة، داخل الرضاعة حتى يغرق في النوم، حتى تنعم هي بقيلولة، ولكن الطفل الرضيع مات.