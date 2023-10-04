رئيس التمويل العقاري بالمصرف المتحد: مصر قطعت شوطا كبيرا بملف توفير الوحدات السكنية



قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن المبادرات الرئاسية الخاصة بإتاحة الواحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل منذ عام 2014 كانت لها نتائج غير مسبوقة في تطوير السوق العقاري وتمكين الفئات المهمشة والأولي بالرعاية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الدولة المصرية استطاعت بناء ما بين 600 حتي 650 ألف وحدة سكنية علي مستوي محافظات ومدن مصر في الفترة من 2014 وحتي الآن بوحدات سكنية لائقة وآدمية للمواطنين المصري.

أوضح " محمد" أن الفترة السابقة علي عام 2014 لم يكن هناك أي وحدات سكنية لائقة سوي بمساحات 60م2 ووصلت في بعض المحافظات لأقل من 37م2 وهي سابقة لم ولن تحدث في تاريخ الحكومة.



أشار إلي أن الدولة أصبحت الآن تقوم بتحمل تكلفة بناء الوحدات السكنية اللائقة والكريمة لمحدودي الدخل بمساحة 90م2 تتضمن 3 غرف كاملة التشطيب و تحظي بخدمات راقية من جامعات و نقاط ارتكاز أمنية وأقسام شرطة ومجمع للخدمات الحكومية وجهاز مدينة متطور، موضحا أن مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3% ومشروع سكن لكل المصريين استطاع بناء اكثر من 28 مدينة جديدة متطورة.

أضاف أن معدلات الانجاز لذلك الملف كانت غير مسبوقة خصوصا فيما يتعلق بملف دعم الوحدات السكنية فقديما كان المواطن يحصل علي دعم مالي و لكن الدعم في الوقت الحالي أصبح دعمين اثنين أولهما دعما نقديا يصل لـ 60 ألف جنيه و دعما لسعر الفائدة ورفع مستويات الدخل للأسرة في وحدات الاسكان الاجتماعي من 3 إلي 8 آلاف جنيه لجميع المصريين علي مستوي المحافظات .