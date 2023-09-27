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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

94 % من مستثمري الخليج يستهدفون السوق العقاري بمصر

الاستثمار العقاري
الاستثمار العقاري

أعلنت شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، أن 94% من المستثمرين الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار أمريكي، يحرصون على شراء عقارات في مصر، ويخطط 56% منهم للقيام بذلك خلال العام الجاري.

وحسب موقع "سي بي إن مي"، يبلغ متوسط ميزانية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشترون العقارات السكنية في مصر 1.1 مليون دولار، مع اختلافات تعتمد على الموقع الجغرافي للمستثمر ومستوى أصوله.

وعلى وجه التحديد، يخطط 40% من المشترين الذين تزيد أصولهم القابلة للاستثمار عن مليون دولار لإنفاق أكثر من مليون دولار على عقاراتهم المقرر شراؤها في مصر، حيث تتمتع هذه المجموعة بأعلى متوسط ميزانية يبلغ 1.86 مليون دولار أمريكي.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مصر مركزًا رئيسيًا لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الفترة بين عامي 2021 و2023، استثمرت مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 115 مليار دولار أمريكي في مصر، حيث قادت الإمارات العربية المتحدة (75 مليون دولار أمريكي) من هذه الاستثمارات، تليها السعودية بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي.

وبالتطلع إلى عام 2023، حددت الإمارات خططًا لاستثمار 35 مليار دولار أمريكي في مصر بحلول عام 2025، مع التركيز على استمرار التنمية الاقتصادية والتعاون عبر الحدود.

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