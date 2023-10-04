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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت إيمان العاصي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأخضر الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت إيمان العاصي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت إيمان العاصي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور إيمان العاصي 

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