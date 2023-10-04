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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«عمائم على جبهة النصر» سلسلة فيديوهات تبرز الدور الوطني للأزهر في حرب أكتوبر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، سلسلة من الفيديوهات الجديدة التي تبرز الدور الوطني للأزهر في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على الصفحات الرسمية للأزهر بمنصاته على فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وموقع X، تحت عنوان «عمائم الأزهر على جبهة النصر»، وذلك للتعريف بالدور الوطني والتوعوي لعلماء الأزهر الشريف خلال حرب السادس من أكتوبر، وبما أسهم في تحقيق واحد من أعظم الانتصارات العربية في تاريخ مصر.

عمائم الأزهر على جبهة النصر

وتتضمن السلسلة عددا من الفيديوهات التي تعرض شهادات حية لعدد من علماء الأزهر الشريف، الذين عاصروا الحرب وشاركوا فيها، كجنود وضباط ومقاتلين، أو ممن أسهموا بالجهود المعنوية والروحية لرفع الروح القتالية لدى الجنود والضباط على الجبهة،

تأتي السلسلة في إطار حرص الأزهر الشريف على توضيح الدور الوطني البارز للأزهر الشريف في تاريخ مصر والعرب، منذ نشأته وحتى وقتنا هذا، وهو ما كان له عظيم الأثر في التصدي لكثير من المحاولات التي استهدفت النيل من مصر، أو التعدي على أراضيها.

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مجلة الأزهر تحتفل بذكرى مرور خمسين عامًا على انتصار حرب أكتوبر

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الأزهر يقوم بدور مهم في نشر وسطية الإسلام، ويرسخ لحب الأوطان، مشيرا إلى دور الأزهر الوطني عبر العصور، وأنه كان يلتحم مع القيادة الشعبية والرسمية في مواجهة الأعداء، وأن شيوخ الأزهر وعلماءه كان لهم دور فعال في رفع معنويات الجنود والضباط خلال حرب أكتوبر المجيدة، وحثهم على ضرورة الدفاع عن الوطن، وتبشيرهم بما أعده الله للمدافعين عن الأوطان.

وبيّن الدكتور الهدهد خلال كلمته بالندوة الشهرية لمجلة الأزهر والتي جاءت تحت عنوان" مصر من العبور إلى البناء والتنمية"، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انتصار حرب أكتوبر المجيدة، أن مصر  نالت شرف الذكر في القرآن الكريم في مواضع عدة، ما يدل على مكانتها وتاريخها، كما أن أحداث قصة سيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا إدريس كلها كانت في مصر، كما أن الله سبحانه وتعالى لم يتجل في أي موضع على الأرض إلا على أرض مصر بسيناء، وهو أكبر دليل على أهمية ومكانة وطننا الغالي مصر.

من جانبه، أوضح اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، خلال حديثه عن انتصارات أكتوبر وبراعة الفكر الاستراتيجي، أن حرب أكتوبر كانت أشبه بالمعجزة العسكرية، وكانت تمهيدًا لانطلاقة الدولة المصرية نحو التقدم والازدهار، مبينا أن التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر أثبت أن المؤسسة العسكرية في مصر قادرة على مواجهة التحديات وتقديم  تضحيات وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة وطننا الحبيب واسترداد مقدراته، وأن الأزهر لعب دورًا وطنيًا ملهمًا ومهمًا وقت الحروب في التوعية ودعم وتحفيز الجنود، وتعليمهم صحيح الدين وثبات عقيدتهم، وحثهم على الصبر وتحمل الصعاب من أجل الوصول للنصر وتحقيق النجاح والبناء.

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