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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يصدر حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، الأربعاء، حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في عدد من مراكز ومدن المحافظة  عقب الانتهاء من الاختبارات التي تمت اليوم من خلال لجنة القيادات بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتنفيذا لتوجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.
وقال "مختار" إن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة ، منوها بأن هذه الحركة الجديدة تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.
كما أشار "المحافظ" إلي أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية  من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
وشملت الحركة، “ندب مي محمد عبدالرزاق من العمل نائب رئيس مركز المنصورة للعمل نائب رئيس حي غرب المنصوره - وندب جيهان توكل عبدالعظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه - ندب سهام صلاح ابوبكر من العمل نائب رئيس مركز المنصوره للعمل نائب لمركز ومدينة شربين - ندب جهاد مصباح ابراهيم من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين - ندب علاء الدين شوقي من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة اجا للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بني عبيد”. 

كما تم ندب طه عبدالقادر السباعي نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بني عبيد - ندب علي ابراهيم جميل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اجا للعمل نائب رئيس مركز ومدينة اجا - ندب ايمان عبدالرحمن محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل نائب لرئيس مدينة محلة دمنة - ندب ابراهيم صابر شبكه من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المنصوره - ندب محمد حسن عبده من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز المنصوره - ندب شعبان الجارحي حسن من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية. 

وندب أحمد هلال زهري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المطرية - ندب ابراهيم عبدالله عبدالفتاح من العمل بالديوان العام للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل - ندب أحمد حامد مصطفي من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس - ندب جيهان محمود المرسي من العمل نائب لرئيس مدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس - ندب ياسر عمر حمزه من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب رئيس مدينة الكردي - ندب السيد أحمد حجاج من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائب لرئيس مدينة الكردي - ندب السيد ابراهيم فاضل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين - ندب هبه محمود حسن من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة طلخا - ندب حنان فوزي عبدالباري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة تمي الامديد) .
كما تم إلغاء ندب محمد امين نور من العمل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت التابعة لمركز ومدينة دكرنس وعودته لجهة عمله الأصلية بمركز ومدينة دكرنس .

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية نبروه

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