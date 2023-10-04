الرقابة المالية: 3.7 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم خلال يونيو الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يونيو الماضي بنسبة 44 % لتصل إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2022.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يونيو 2023 موزعة على 2.6 مليار جنيه مع حق الرجوع، مقارنة 1.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 39.9%.

فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال يونيو 2023 موزعة على مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل 688 مليون جنيه خلال يونيو 2022 بارتفاع 55.5 %



وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 563 شركة بنهاية يونيو الماضي مقابل 482 شركة مقارنة الفترة المماثلة في عام 2022 بنمو 16.8%.



وتستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 19.9 مليار جنيه إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.