إسعاد يونس: الشعب المصري شاف بلده بعد نصر أكتوبر في أزهى صورها

استذكرت الفنانة إسعاد يونس، يوم 6 أكتوبر بعد بيان النصر، قائلة “تمت دعوة الفنانين للحضور لمبنى إذاعة الشرق الأوسط لإيصال الفرحة لكل المصريين لا سيما أن المواطنين كانوا ينتظرون ذلك الانتصار كثيرا، ولم ييأسوا بعد 1967، فالجيش والشعب مثل العاشق والمعشوق لا يتفرقا أبدًا”.

وأضافت إسعاد يونس، خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، المذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز": «كان لازم أوثق اللحظة العظيمة دي زي الباقي، وفي اللحظة دي بصيت وقلت عايزة أعمل حاجة لنفسي، فكلمت والدتي وقلت لها بابا رجع خلاص، وروحه مرتاحة، ومش هيبقى حزين تاني لأننا كلنا كمصريين شوفنا بلدنا في أزهى صورها».

تابعت إسعاد يونس «أتمنى حياتنا كلها تفضل بالجمال ده، فنصر أكتوبر العظيم هيفضل طول عمره يسبب لي حالة سعادة وفرحة».