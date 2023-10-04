منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول عمل الحكومة والدولة المصرية خلال تلك الفترة على توفير السلع الأساسية للمواطن، وتتخذ بعض الإجراءات لكي تنخفض الأسعار، ومن خلال هذا الموضوع سنوضح لكم تلك الإجراءات وتأثيرها.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من المسئولين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو