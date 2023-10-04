شاهد.. وصول فريق الأهلي إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إنبي في الكأس

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثناء وصوله الي استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة كأس مصر وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق أحمد شوبير علي الصور : 📸 وصول فريق الأهلي إلي ستاد القاهرة إستعداداً لمواجهة إنبي. ".

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره إنبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

كان النادي الأهلي تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0.