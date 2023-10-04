حمو بيكا يظهر في فيديو شبه "عاري".. وداعية إسلامي يرد عليه

طالب الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف، نقابة المهن الموسيقية، بالتحقيق مع مغني المهرجانات حمو بيكا لنشره فيديو يظهر فيه شبه "عاري" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وناشد الشيخ خالد الجمل في تصريح خاص، الجهات المسؤولة، بمحاسبة حمو بيكا ومن يسير على نهجه بتهمة نشر محتوى غير لائق، منوها بأن هذه الأفعال تعطي الحجة المتشددين دينا بتحريم الفنون، وتنشر التقاليد غير المناسبة في مجتمعنا المصري.

وعن ارتداء حمو بيكا الذهب، أكد الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجمل، أن الإسلام حرم على الرجال ارتداء الحلي المصنوع من الذهب أن كان ما يرتدي ذهبا خالصا كما يظهر.

حكم ارتداء الفضة للرجال



قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه يجوز للرجل لبس خاتم من فضة، ولكن بشرطين، مشيرة إلى أن العلماء اتفقوا على لبسه، واختلفوا في وزن الخاتم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في فتوى سابقة، أثناء إجابتها عن سؤال: «ما حُكم التختم بخاتم من فضة للرجال؟»، أنه يجوز للرجل لبس خاتم من فضة، ولكن بشرطين ، أولها ألا يزيد وزنه عن أربعة جرامات وربع، وثانيها عدم لبس الخاتم في إصبعي السبابة والوسطى.

وأضافت أن الفقهاء اتفقوا على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة، لما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكتب إلى بعض الأعاجم ، فقيل له : إنهم لا يقرءون كتابًا إلا بخاتم، فاتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله».

ودللت بما ذكر الحافظ المنذري زيادة على هذا في رواية : فكان في يده -صلى الله عليه وسلم- حتى قُبض، وفي يد أبي بكر حتى قُبض، وفي يد عمر حتى قُبض ، وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه.

ولفتت إلى أن الفقهاء اختلفوا فى الوزن الذي يجوز للرجل أن يلبسه من الخاتم، موضحة أن الراجح أنه لا يزيد على مثقال وهو وزن الدينار مقدار 4,25 جرام لما روى أبو داود أن «رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم - قائلًا: من أي شيء أتخذه؟ - يعني الخاتم - فقال صلى الله عليه وسلم: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالًا»، ويكره لبس الخاتم في سبابة ووسطى للنهي الصحيح عن ذلك، وبناء عليه يجوز للرجل لبس الخاتم بالضوابط المتقدمة.