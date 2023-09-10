عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن حمو بيكا ومستند يكشف اسمه الحقيقي

حمو بيكا
حمو بيكا

قررت نقابة المهن الموسيقية، رفع الإيقاف عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث أصدر المجلس بيانا بذلك حيث كشف عن الإسم الحقيقي لـ حمو بيكا.

حمو بيكا

وكان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد صرّح بأنه يعتبر عمر كمال مطربًا جيدًا ويحبه، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع حمو بيكا بشكل إيجابي، وتم توقيفهما لمدة أسبوع، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه؛ بسبب أغنيتهما "أنتي معفنة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسي، أن حمو بيكا كان يبكي في المكالمات الهاتفية منذ 4 أيام.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على تطبيق إجراءات صارمة ضد أي عضو يتجاوز الحدود ويستخدم ألفاظًا غير لائقة.

وأوضح أن موارد النقابة تأتي من إيرادات الحفلات الفنية والأنشطة الفنية الأخرى، وتم استخدام هذه الموارد؛ لتحسين أوضاع الأعضاء وتقديم خدمات إضافية لهم.

حمو بيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

هجوم من أعضاء الزمالك على خالد لطيف أثناء تقديمه لأوراق الترشح بالنادي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

مخلصتش| أزمة "قلم حسين الشحات" تشتعل من جديد.. النيابة تنتظر تقرير الخبير.. والوزارة تتنصل

موضوعات متعلقة

خطير يا أخوانا.. ديو يجمع بين أكرم حسني ومدحت صالح

تعرف على موعد إقامة مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

إطلاق اسم نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي على مهرجان المسرح العربي

هاروني بوس .. دياب يتعاقد على أغنية جديدة

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

دندنة .. شاهيناز تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

جوري بكر ترزق بمولودها الأول بعد عام من الزواج

العميل صفر يتصدر القائمة .. تعرف على إيرادات الأفلام

ترشيحاتنا

نقيب الفلاحين: عيد الفلاح تحول من مجرد تهاني وأقوال إلى واقع وأفعال

أقساط وفوائد التمويلات.. حكاية رقم ضخم سددته مصر في 6 شهور|تقرير

لو هتسافر.. كيفية استخراج فيش جنائي

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023.. الحدود الدنيا للكليات والمعاهد نظام 3 و5 سنوات

قيام الليل .. حكمه وأفضل أوقاته عند جمهور العلماء

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. خطوات تسجيل الرغبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو انت مريض قولون | احذر هذه الاطعمه

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

أثناء قضائهما شهر العسل.. نهاية مأساوية لعروسين في زلزال المغرب.. تفاصيل

فيديو

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ