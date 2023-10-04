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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الإنسان.. السيسي يترك المنصة لتكريم أحد أبطال حرب أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا كبيرا من أبطال حرب أكتوبر، على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر.

 

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وكرم الرئيس السيسي، اللواء عاطف عبد الغفار من سلاح المدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، والحاصل على العديد من الأنواط ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية .

وفي لفتة إنسانية، تحرك الرئيس السيسي وترك منصة التكريم وتوجه إلى اللواء عاطف عبد الغفار لتكريمه نظرا لتواجده على كرسي متحرك.

 

وشهد الرئيس السيسي عرضا من الفنان خالد النبوي بتقنية الواقع المعزز، عن ذكريات حرب أكتوبر وما قبلها من أحداث تاريخية مهمة مرت بها مصر والأمة العربية .

واستعرض الفنان خالد النبوي أحداث مصرية مهمة بداية من ثورة 1952 مرمروا بنكسة 1976 وصولا لحرب الاستنزاف وحتى تحقيق النصر المجيد في حرب أكتوبر .

 

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