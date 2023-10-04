اِعرف المواعيد الجديدة لـ قطار وجه بحري | وأفضل وقت لحجز التذاكر

لا تتوانى الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب حيث تسعى دائماً تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، والتي تتضمن العمل على انتظام مواعيد قيام القطارات، وتهيئة كافة مراكز الإمدادات بالجرارات والعربات للتدخل السريع عند الأعطال بالتنسيق مع قطاع الصيانة والدعم الفني، إلى جانب رفع كفاءة العربات المكيفة والمميزة والمطورة من خلال حصر فواقد العربات بالمحطات النهائية، وإبلاغ قطاع الصيانة لاستعواضها، هذا بالإضافة إلى تعظيم الدور الرقابي على أعمال شركة الخدمات المتكاملة لأعمال الأمن والنظافة للتأكد من إتمام أعمال النظافة بالجودة المطلوبة وفى المواعيد المقررة، فضلاً عن تفعيل منظومة تلقي الشكاوى بالاشتراك مع رئاسة الوزراء لتشمل جميع مناطق القطاع.

وحرصا من موقع "صدى البلد" على تزويد متابعيها بالمعلومات والخدمات ننشر لكم، التعديلات الجديدة لبعض قطارات الوجه البحري ، فقد أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحري

قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور/ قلين يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساءً، ويصل قلين الساعة 3:35 مساءً

..467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور يقوم من قلين الساعة 3:50 مساء ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساءً

تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحًا ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء..

تعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا يقوم من الساعة 3:45 مساء ويصل طنطا الساعة 7:05 مساءً

تعديل قطار 884 / 883 إكسبريس تحيا مصر بيلا / الإسكندرية، يقوم من بيلا الساعة 11:50صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:10 مساءً.

كيفية حجز تذاكر القطار وأفضل وقت

تتوفر عدة طرق لحجز تذاكر القطار سواء للوجه البحري أو القبلي من خلال شبابيك التذاكر بمحطات القطارات، أو من خلال الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

بالإضافة إلى منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تقدر بـ320 منفذا.

وأكدت الهيئة إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـDebit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (الـPOS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.