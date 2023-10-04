السيسي يوجه تحية إجلال وتقدير للرئيس الراحل أنور السادات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انتصار أكتوبر المجيد، كان تكليلا لجهود المصريين ولإيمانهم القوي بالله عز وجل وقدرتهم على الانتصار، متابعا: جيل أكتوبر العظيم أثبت أن لمصر رجالا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم وقادرين على صون الوطن ورفعته.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة:" أقدم تحية احترام وتقدير من الشعب للقوات المسلحة الوفية، لدورها وإخلاصها الدائم، واحترافيتها المتميزة، واستعدادها لجميع التحديات التي تواجه الوطن.

واسترسل: تحية من القلب للزعيم محمد أنور السادات، البطل، الذي استشهد في نصب السلام، بعدما كلل جبينه بشرف الحرب، من أجل الوطن.

