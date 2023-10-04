نيوكاسل يتقدم على سان جيرمان بهدفين في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

تقدم نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، على باريس سان جيرمان في الشوط الأول، في إطار دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وجاء هدفي نيوكاسل عن طريق ألميرون، ودان بورن في الدقائق 17، 43.



وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:



حراسة المرمى: بوبي.

خط الدفاع: تريبير، لاسيليس، شار، بيرن.

خط الوسط: لونجوستاف، برنو جيماريش، تونالي.

خط الهجوم: ألميرون، إيساك، جوردون.



تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانيز، ميلان سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: أوجارتي، زئير إيمري، عثمان ديمبلي.

الهجوم: كيليان مبابي، جونكالو راموس، راندال كولو مواني.