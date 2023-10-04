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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء محمود طلحة: إسرائيل اعترفت أن التعامل مع أشرف مروان كان مخاطرة|فيديو

اللواء محمود طلحة
اللواء محمود طلحة

كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عن أن كل القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل كانت متأكدة أن الاستخبارات العسكرية لديهم ستصل إلى معلومة بشأن قرار مصر حول خوض الحرب، لافتا إلى أنهم كان لديهم ثقة قوية في أشرف مروان. 

اللواء محمود طلحة يتحدث عن أشرف مروان 

وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أشرف مروان إذا كان يعمل منفردًا ضد إسرائيل لم يكن يمتلك القدرة أن يعمل لمدة عامين مع إسرائيل دون أن يكتشف الجيش الإسرائيلي ما يفعله هذا الرجل. 

وتابع اللواء محمود طلحة، أن الموساد اختبروا أشرف مروان لفترة ليست قليلة، عندما علموا معلومات عن أشرف مروان، لافتا إلى أن رئيس الموساد قبل المخاطرة في التعامل مع أشرف مروان وفقا لمؤرخ يهودي ومصادر إسرائيلية. 

واستكمل، أن الجهات المصرية أمدت أشرف مروان بوثائق هامة لتقديمها للجانب الإسرائيلي من أجل أن يحظى بثقتهم. 

اللواء محمود طلحة إسرائيل اشرف مروان أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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