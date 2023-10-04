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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أصيب 9 أشخاص، بإصابات متفرقة في حادث انقلاب ميكروباص، على طريق «دسوق/ المندورة»، وجرى تحويلهم لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة.

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ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته للدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وكانت غرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرفتا مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، تلقوا إشارة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «المندورة / دسوق»، ما أدى لإصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين إصابة كل من:  عبير. ف. ع "، 30سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، و" ريتاج. م. م "، 6سنوات، باشتباه ارتجاج بالمخ، و" مصطفى. ق. ص "، 23سنة، بشبه ارتجاج بالمخ وكدمات بالكتف، و" محمد. ح. غ "35سنة، باشتباه كسر في اليد اليمنى، وكدمات، و"أروة. ع. ف "، 14سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ ونزيف داخلي، و" رودينا. م. ا "، 10 سنوات، باشتباه ارتجاج بالمخ، و" بسنت. ا. ع "، 13سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و" سامية. ا. ح ، 55 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، و" إبراهيم. ر. ك"، 30 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم.

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