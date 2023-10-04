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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 355 ألف عبوة صلصة غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة من ضبط مخزن غير مرخص وغير معلن عنه للجهات الرقابية بداخله كميات كبيرة من معجون الطماطم «الصلصة»، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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وتبين للحملة التموينية، أنه يتم إعادة تعبئة صلصة الطماطم في عبوات جديدة وبيعها من جديد، وكذلك حيازة كميات كبيرة من صلصة الطماطم المتنوعة مجهولة المصدر، ومدون عليها بيانات غير صحيحة، وعدم وجود فواتير معتمدة لجميع المضبوطات بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وتم ضبط 355 ألف عبوة صلصة غير صالحة.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

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