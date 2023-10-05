«تضامن الشيوخ» تشيد بالندوة التثقيفية لنصر أكتوبر: مصر لا تنسى أبطالها

هنأت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدة بأن حرب أكتوبر تعد أعظم وأغلى الانتصارات في التاريخ ليس بالنسبة لمصر فقط وإنما للوطن العربي بأكمله.

حرب أكتوبر المجيدة تعد ملحمة وطنية



وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ في بيان لها بأن حرب أكتوبر المجيدة تعد ملحمة وطنية وقف فيها الجيش والشعب على قلب رجل واحد، خاصة بعدما واجهت مصر حروبا داخلية وخارجية على كافة الأصعدة.

وأوضحت أن تكريم الرئيس السيسي للعديد من أبطال المعارك ومصافحته لأبطال معركة رأس العش إحدى معرك الاستنزاف التي خاضها الجيش المصري، تأكيد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها وتضحياتهم العديدة على مر التاريخ، مؤكدة على ضرورة استلهام روح حرب أكتوبر لتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة واستكمال الانجازات اتي حدثت في كافة ربوع الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية.

وطالبت جموع الشعب المصري بضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية لاستمرار الانجازات التي حدثت على الأراضي المصرية واستكمال ما بداناه من انجازات منذ 30 يونيو، وضرورة عدم الانسياق خلف الشايعات التي يروجها أهل الشر والتي تهدف لخريب الوطن.