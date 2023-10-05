منشورات رامينا تصدر مذكْرات امرأة كرديّة لـ فوزيّة قجّو

صدر حديثاً عن منشورات رامينا في لندن كتاب سيرة ذاتية بعنوان "مذكّرات امرأة كرديّة" للكرديّة السوريّة فوزيّة قجّو المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، وبترجمة الشاعر والمترجم ياسين حسين.



تدون الكاتبة فوزية قجّو في كتابها شهادتها على زمنها. تكتب حكايات أسرتها وأهلها والمحيطين بها بمحبة، وتخصص الحيز الأكبر من مذكراتها للآخرين.



كتبت فوزيّة قجّو مذكّراتها بلغتها الكرديّة، وذلك بعد أن تعلّمتها في سنْ متقدّمة، حيث كانت أمّيّة في بداية حياتها، لكنّها تغلّبت على أمّيتها وبدأت القراءة والكتابة بلغتها الكردية في وقت كانت اللغة الكردية ممنوعة في سوريا.



ترتحل فوزيّة قجّو في سيرتها الحياتية بين حريق سينما عامودا ولوعة الغربة في واشنطن، تكتب أخبار بلدتها الصغيرة عامودا منذ أن كانت طفلة وحتى صارت جدّة، تروي تاريخ البلدة من خلال تاريخها الشخصيّ وذكرياتها عنها؛ الجميلة منها والمريرة، تكتب عن راحلين فارقوا عالمنا وتبقى وفيّة لهم، تواصل محبّتها لهم بتخليدهم في ذاكرتها، ترى الخير في الناس وتراهن عليه، وتُقابَل بما تعطيه من محبّة وإحسان في رحلتها الحياتية.