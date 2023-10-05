السبب في انتقال مؤمن وكهربا للأهلي..أحمد سليمان يفتح النار على وكيل لاعبين

نشر الناقد الرياضي إسلام صادق تصريحات أحمد سليمان المرشح لمنصب عضو مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات القادمة.

و كتب إسلام صادق عبر فيسبوك: أحمد سليمان: أحمد يحيى وكيل اللاعبين عليه علامات إستفهام كبيرة لأنه هو السبب في إنتقال مؤمن وكهربا للأهلي هو وكيل مصطفى فتحي ومصطفى محمد وإمام عاشور وحالياً وكيل فتوح بس المشكلة مش في الوكيل المشكلة كانت في الإدارة اللي سايبة الوكيل يتلاعب بيهم وده مش هيحصل تاني في نادي الزمالك.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.