النحاس: الأهلي حسم الفوز على إنبي بالخبرة.. وكولر سيواصل الاعتماد على التدوير

أكد عماد النحاس نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لن يقوم بتغيير طريقة اللعب مهما كان منافسه مشيدا بالانتصار الذي تحقق على انبي بثلاثية والتأهل لنهائي كأس مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أنتوني موديست لازال يحتاج للوقت للظهور بشكل جيد، وكولر منحه فرصة كبيرة للمشاركة في المباراة لأطول فترة، وهو يمتاز باللعب بالرأس وهي ميزة جيدة للأهلي مستقبلا".

وأضاف: "الأهلي كان الأجهز والأفضل ويمتلك لاعبيه خبرات بينما انبي لاعبيه شباب ولكن ينقصهم الكثير، وتامر مصطفى يلعب بطريقة 5-3-2 واعتمد على السرعات والمرتدات من كابو واحمد جمال، لكنه لم يصل لما يريده في ظل تفوق مدافعي الأهلي ياسر وعبدالمنعم".

وأكمل: "ركلة الجزاء حولت مسار اللقاء، بعد تهور من مدافعي انبي، والفريق البترولي يضم مواهب شابة لكن الأهلي هو الأجهز ولديه خبرات في كل المراكز".

وزاد: "كولر يعتمد على التدوير في كل المراكز ولا يوجد فرق بين اساسي واحتياطي، والكل يريد المشاركة وتقديم أفضل ما لديه، هناك فريقين جاهزين للمشاركة في أي مباراة مع الأهلي".

وأضاف: "يجب الاشادة أيضا بالتنظيم الذي يعتمد عليه مارسيل كولر داخل الملعب، والجمل التكتيكية التي يتم تطبيقها، والأداء الجماعي رائع، وهناك ايضا بعض اللاعبين يستغلون الجوانب الفردية في بعض الأحيان مثلما فعل إمام عاشور وسجل هدفا رائعا".

وأكد: "حسين الشحات وبيرسي تاو ثنائي رائع ولهم أهداف رائعة، وأهداف حسين رائعة ومؤثرة، ومستوى تاو أيضا في تطور منذ الموسم الماضي وهو يلعب الأداء السهل مع الفريق، والأهلي أضاع العديد من الفرص، والأهلي يفكر في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي".

وختم: "الأهلي لديه مواجهات صعبة في الموسم الحالي خصوصا مع ضغط البطولات حتى يناير القادم، ولذلك كولر يعتمد على كل اللاعبين ويعطي الكثير منهم فرص للظهور مع الفريق".