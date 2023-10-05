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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

امام عاشور
امام عاشور

يبحث عشاق النادي الأهلي عن ما حدث بين إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي مع الجمهور، عقب إنتهاء مباراة نادي إنبي بكأس مصر، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم ما حدث بين إمام عاشور وجمهور الأهلي.

الاهلي 

ماذا حدث بين إمام عاشور وجمهور الأهلي؟

حرصت جماهير الأهلي، على الاحتفال مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب تسجيله أول أهدافه في مباراة إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات نصف نهائي مسابقة كأس مصر، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجل المارد الأحمر ثلاثة أهداف نظيفة.

جماهير النادي الأهلي حرصت على تحية إمام عاشور عقب انتهاء مباراة إنبي في نصف نهائي مسابقة كأس مصر، وحرص نجم المارد الأحمر على رد التحية على الجماهير عقب الفوز على حساب الفريق البترولي بثلاثة أهداف دون رد.

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إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

ورددت جماهير الأهلي هتافات خاصة لإمام عاشور بعد تسجيله هدف الأهلي الثالث في شباك نادي إنبي، وحرص اللاعب على توجيه تحية خاصة لهم عقب تسجيله الهدف.

وحقق النادي الأهلي، الانتصار على حساب إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، وسجل أهداف الأحمر علي معلول وأنتوني موديست وإمام عاشور.

امام عاشور 

اهداف مباراة الاهلي وإنبى بكأس مصر

بدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط وتحكم في رتم المباراة، وشهدت الدقيقة 11 أول تهديد أحمر من حسين الشحات الذي سدد تصويبة ولكن ارتطمت بالقائم وارتدت للملعب، وبعدها هدد أنتوني موديست مرمى إنبي برأسية ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات لمرمى الفريق البترولي.

وهدد أفشة مرمى إنبي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى البلعوطي، وسدد مروان عطية تصويبة بعيدة المدى ولكن بعيدة عن المرمى، وبدأت فاعلية إنبي الهجومية تظهر بعد ثلث ساعة من عمر المباراة.

وتحصل إنبي على ركلة حرة من على يمين منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 28 وتم لعبها داخل منطقة الجزاء ولكن مرت إلى ركلة مرمى، وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 31 نتيجة عرقلة اليو ديانج من قبل أحمد كالوشا ولم يتردد طارق مجدي حكم اللقاء في احتسابها ركلة جزاء.

وسدد علي معلول هدف تقدم الأهلي في مرمى إنبي في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة قوية على يمين عبد العزيز البلعوطي، معلنا تقدم الأهلي بالهدف الأول، وهدأ الأداء بعد الهدف واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول.

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