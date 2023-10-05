الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023 خلال ساعات

يعلن الموقع الرسمي لـ جوائز نوبل 2023، اليوم الخميس، عن اسم الفائز أو الفائزة أو الفائزين بـ جائزة نوبل في الأدب 2023.

وتكشف الأكاديمية السويدية للعلوم خلال مؤتمر صحفي عن الفائز بـ جائزة نوبل في الأدب 2023 فى تمام الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا -على أقرب تقدير- أى فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويعتبر اليوم الخميس رابع يوم من أيام جوائز نوبل 2023 والمستمرة على مدار أسبوع حتى التاسع من أكتوبر الجاري.

جائزة نوبل في الأدب

جائزة نوبل في الأدب يتبعها إعلان جوائز نوبل في السلام والاقتصاد أخيرا خلال أيام الأسبوع المتتالية من أوائل أكتوبر الجاري.

تعد جائزة نوبل 2023 ذات أعلى قيمة مالية بالعملة السويدية في تاريخ جوائز نوبل التي تأسست قبل أكثر من 100 عام، والتي يتم تقاسمها في حال فوز أكثر من شخص.

ورفعت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم هذا العام قيمة جائزة نوبل 2023 إلى 11 مليون كرونة سويدية “ما يقرب من مليون دولار أمريكي”.