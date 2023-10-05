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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. BMW X1 بخصم يصل إلى 70%

BMW X1
BMW X1

تشتهر العلامة التجارية BMW بإنتاجها للسيارات الرياضية الفارهة وخاصة فئة سيارات الكروس أوفر X ، وتعتبر من أشهر السيارات التي يمكن استيرادها من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي قدمتها الحكومة المصرية.

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ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

BMW X1

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

BMW X1 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

BMW X1 

BMW X1 " الفئة الكاملة" 

BMW X1   موديل 2019 بقيمة 4,979 دولار.

BMW X1   موديل 2020 بقيمة 5,747 دولار.

BMW X1   موديل 2021 بقيمة 6,513 دولار.

BMW X1 موديل 2022 بقيمة 6,781 دولار.

BMW X1 موديل 2023 بقيمة 7,256 دولار.

 

الكروس اوفر BMW الوديعة الدولارية BMW X1 مجلس الوزراء

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